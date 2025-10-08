Новый Leapmotor B10 устанавливает выгодную цену, обходя Skoda Elroq по стоимости

Китайский автопроизводитель Leapmotor представил новый электрический семейный внедорожник B10, делая акцент на выгодном соотношении цены и комплектации. Новинка нацелена на конкуренцию с признанным лидером — Skoda Elroq, который был назван автомобилем года 2025.

Стартовая цена Leapmotor B10 составит £31,495. Однако благодаря фирменной программе поддержки покупателей Leap-grant, которая является аналогом государственной Electric Car Grant (ECG), стоимость автомобиля снижается на £1,500. Таким образом, при открытии предзаказа в конце месяца, приобрести B10 можно будет по цене от £29,995.

Для сравнения, базовая версия Skoda Elroq после применения ECG обойдется покупателям чуть дороже £30,000, при этом модель уступает B10 как по запасу хода, так и по уровню оснащения. Более близкая по характеристикам комплектация Skoda Elroq Edition 60 оценивается примерно в £33,000 с учетом вычета ECG.

Соперником новинки также станет MG S5 EV с увеличенным запасом хода, который максимально приближен к B10 по цене и набору опций. Однако, по характеристикам на бумаге, MG S5 EV способен проехать немного дальше на одной зарядке и обладает большей практичностью.

Стандартное оснащение Leapmotor B10

Leapmotor позиционирует B10 как автомобиль с «ценностью без компромиссов», предлагая единую богатую комплектацию. В список стандартного оборудования входят 14,6-дюймовый сенсорный дисплей, 8,8-дюймовая цифровая панель приборов, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, система кругового обзора с камерами, беспроводная зарядка для устройств, подогрев и вентиляция передних сидений, панорамная крыша, а также 17 систем помощи водителю, обеспечивающих полуавтоматическое управление второго уровня.