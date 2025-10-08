Главная Новости Новый Leapmotor B10 устанавливает выгодную цену, обходя Skoda Elroq по стоимости
Новости

Новый Leapmotor B10 устанавливает выгодную цену, обходя Skoda Elroq по стоимости

Новый электрокроссовер Leapmotor B10 предлагает богатую комплектацию и выгодную цену от 29 995 фунтов, соперничая с Skoda Elroq на рынке Великобритании.
РедакцияР
Редакция
08.10.2025, 08:31·2 мин
single
Фото: autoexpress

Китайский автопроизводитель Leapmotor представил новый электрический семейный внедорожник B10, делая акцент на выгодном соотношении цены и комплектации. Новинка нацелена на конкуренцию с признанным лидером — Skoda Elroq, который был назван автомобилем года 2025.

Стартовая цена Leapmotor B10 составит £31,495. Однако благодаря фирменной программе поддержки покупателей Leap-grant, которая является аналогом государственной Electric Car Grant (ECG), стоимость автомобиля снижается на £1,500. Таким образом, при открытии предзаказа в конце месяца, приобрести B10 можно будет по цене от £29,995.

Для сравнения, базовая версия Skoda Elroq после применения ECG обойдется покупателям чуть дороже £30,000, при этом модель уступает B10 как по запасу хода, так и по уровню оснащения. Более близкая по характеристикам комплектация Skoda Elroq Edition 60 оценивается примерно в £33,000 с учетом вычета ECG.

Соперником новинки также станет MG S5 EV с увеличенным запасом хода, который максимально приближен к B10 по цене и набору опций. Однако, по характеристикам на бумаге, MG S5 EV способен проехать немного дальше на одной зарядке и обладает большей практичностью.

Стандартное оснащение Leapmotor B10

Leapmotor позиционирует B10 как автомобиль с «ценностью без компромиссов», предлагая единую богатую комплектацию. В список стандартного оборудования входят 14,6-дюймовый сенсорный дисплей, 8,8-дюймовая цифровая панель приборов, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, система кругового обзора с камерами, беспроводная зарядка для устройств, подогрев и вентиляция передних сидений, панорамная крыша, а также 17 систем помощи водителю, обеспечивающих полуавтоматическое управление второго уровня.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·20.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация