Новый Leapmotor B03 станет просторным конкурентом Renault 5

Китайский производитель электромобилей Leapmotor готовит к выходу на европейский рынок новую модель — хэтчбек B03, полностью работающий на электротяге.

Модель B03 нацелена на конкуренцию с такими автомобилями, как Renault 5 и грядущий Volkswagen ID. Polo. По компоновке новинка напоминает Honda Jazz: высота кузова составляет 1560 мм, а колесная база достигает 2 605 мм. Благодаря высоко расположенным задним сиденьям разработчики обещают простор для ног пассажиров второго ряда.

Leapmotor B03 — это укороченная и заниженная версия супермини-SUV B03X, коммерческий запуск которого запланирован на осень 2026 года. В отличие от B03X, новинка лишена пластиковых накладок на колесных арках и комплектуется колесами меньшего диаметра — в Китае предлагаются 16-дюймовые диски против 18-дюймовых, которые будут у европейской версии B03X. Однако до задних стоек дизайн и архитектура моделей практически идентичны.



Leapmotor пока не раскрывает емкость аккумуляторов B03, однако известно, что в Китае для модели предусмотрены электродвигатели мощностью 94 и 121 л.с. Для сравнения, супермини от Volkswagen Group — ID. Polo и Cupra Raval — будут оснащаться более мощными агрегатами: у Cupra Raval мощность варьируется от 120 до 222 л.с., что подчеркивает его спортивную направленность.

Глава Leapmotor International Тяньшу Синь сообщил Auto Express, что новый хэтчбек, информация о котором ранее появилась благодаря утечкам в министерстве технологий Китая, будет представлен на автосалоне в Брюсселе в январе следующего года. “У нас есть еще одна потенциальная модель в B-сегменте. Рабочее название — B03. Это не SUV, поэтому в названии нет X, это будет хэтчбек”, — отметил топ-менеджер.

При этом Синь исключил возможность оснащения B03 гибридной силовой установкой с увеличенным запасом хода — такая технология предназначена только для более крупных моделей C-сегмента и выше, таких как B05 (конкурент Volkswagen Golf) и кроссовер B10. Оба эти автомобиля также доступны исключительно в электрической версии, без дополнительного бензинового двигателя для расширения запаса хода.



Длина Leapmotor B03 составляет 4,2 метра, что приближает его к размерам Volkswagen ID.3, а не ID. Polo, и потенциально дает преимущество по вместимости салона. Среди технологических новшеств, упомянутых в китайских утечках, — система кругового обзора и лидар для поддержки ассистентов водителя. Выход модели на рынок Великобритании ожидается к весне 2027 года.