Новый гибрид KGM Torres вышел на рынок и оказался дешевле бензиновой версии

Компания KGM представила новую гибридную версию своего кроссовера Torres, расширив модельный ряд за счет инновационной силовой установки Dual-Tech Hybrid, разработанной совместно с BYD. Новый двигатель призван усилить позиции KGM Torres в сегменте среднеразмерных SUV, где конкуренция становится все жестче.

Марка, ранее известная как SangYong, традиционно делает ставку на выгодное соотношение цены и оснащения. Гибридная версия Torres продолжает эту тенденцию: минимальная стоимость новинки в версии K40 стартует с отметки £35,995, что на £800 ниже, чем базовая комплектация бензинового Torres K30. С учетом действующих скидок, достигающих £1,250 через сервис Buy A Car, потенциальные покупатели смогут рассчитывать на еще более привлекательные условия.

В гибридной конфигурации Torres использует 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель в сочетании с двумя электромоторами и шестиступенчатой автоматической коробкой e-DHT. Совокупная мощность составляет 175 л.с., крутящий момент — 300 Нм. Эти характеристики позволяют автомобилю массой 1,670 кг и длиной 4,705 мм разгоняться до 62 миль/ч за 9 секунд, а максимальная скорость достигает 112 миль/ч. Дополнительно модель способна буксировать прицеп массой до 1,300 кг.

Производитель заявляет, что до 95% городских поездок Torres Hybrid способен преодолевать исключительно на электротяге, а полностью электрический режим доступен вплоть до скорости 62 миль/ч. Эффективность работы гибридной системы поддерживается трехуровневой системой рекуперативного торможения. Согласно официальным данным WLTP, расход топлива составляет 46.1 миль на галлон, что несколько уступает показателям Toyota RAV4 Hybrid и Nissan Qashqai e-Power, демонстрирующим соответственно 50 и 62 миль на галлон. Оценить реальные показатели экономичности можно будет после проведения дорожных испытаний.

Это первая гибридная силовая установка в истории KGM, она предлагает водителю выбор из девяти режимов работы, адаптированных под различные условия движения. Среди них — EV-режим, максимально использующий электротягу, HEV-режим для оптимального баланса между бензиновым и электрическим двигателем, а также режим работы только на двигателе внутреннего сгорания, позволяющий сохранять заряд батареи.

Новая гибридная версия дополнила линейку Torres, которая уже включает бензиновые модификации и полностью электрический Torres EVX. В комплектации K40 предусмотрены два 12,3-дюймовых дисплея — центральный сенсорный экран и приборная панель водителя, а также электропривод, подогрев и вентиляция передних сидений, климат-контроль, откидывающаяся скамья задних пассажиров и многоцветная подсветка интерьера — доступно 32 варианта. Кроме того, автомобиль оснащен полным набором современных систем безопасности и помощи водителю.