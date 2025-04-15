Новый концепт Jeep Convoy возглавляет процессию крутых и оригинальных спецверсий на Пасхальном сафари

Ежегодный Пасхальный Джиповый Сафари, проводимый в пустынном регионе Моаб штата Юта, США, породил семь уникальных моделей от компании Jeep и Jeep Performance Parts. Каждая демонстрирует уровень индивидуализации, доступный с иконичным Wrangler во всех вариантах, входящих в его текущий модельный ряд.

Из семи концепций именно Конвойный Концепт Jeep поднял индивидуализацию на самый высокий уровень, используя пикап Gladiator в качестве основы для модели, вдохновленной J-Series, производившимся до 1987 года.

Изменения включают в себя уникальный капот, форма которого напоминает оригинального Wagoneer. Это полностью меняет переднюю часть автомобиля, создавая козырек над обычным плоским лицом, включая два светодиодных фары, а также компания Jeep установила прочный стальной передний бампер с встроенной лебедкой под ним.

Сам кузов лишен твердой крыши, при этом как кабина, так и задний отсек оснащены тканью с натяжением на необычной палаточной конструкции. Этот же материал, похоже, покрывает простые полуметаллические двери, у которых есть только нижние секции, в отличие от заводских дверей, включающих верхние оконные обрамления.

Чтобы облегчить проход кузова над огромными 40-дюймовыми внедорожными шинами BF Goodrich, установлены дополнительные арочные расширители, которые должны с легкостью справляться с любым сложным бездорожьем или пустыней Северной Америки.

Внутри салона Wrangler установлены контрастные нижние панели приборов в бирюзовом и коричневом полуанилиновой коже, как это можно представить в американском салоне.

Другие концепции в коллекции 2025 года включают Концепцию Rewind, Концепцию Gladiator High Top Honcho и Концепцию Blueprint - все они демонстрируют, насколько много любви и разнообразия существует к этому самому иконическому американскому внедорожнику.