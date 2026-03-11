Новый Jaecoo 8 бросает вызов Hyundai Santa Fe: семь мест, запас хода на электротяге 83 мили и цена £45 000

На автомобильном рынке Великобритании представлен новый внедорожник Jaecoo 8 SHS-P — флагманская модель китайского бренда, которая намерена составить конкуренцию Skoda Kodiaq и Hyundai Santa Fe. Автомобиль выделяется семиместным салоном, а также инновационной гибридной силовой установкой с внушительным запасом хода на электротяге — до 83 миль. Стоимость новинки начинается от 45 000 фунтов стерлингов.

Несмотря на ожидания поклонников, Jaecoo 8 SHS-P не стал увеличенной версией популярного Jaecoo 7. Новая модель отличается более обтекаемым и современным дизайном, который выделяет её среди других моделей марки. Тем не менее, внедорожник сохранил некоторые фирменные элементы: массивная решётка радиатора в виде «водопада», крупная надпись Jaecoo и сквозная светодиодная полоса на корме.

В основе Jaecoo 8 SHS-P лежит платформа, используемая в моделях Chery Tiggo 9 и Omoda 9, которые появились на рынке в прошлом году. Под капотом установлен гибридный комплекс Super Hybrid System, обеспечивающий 422 лошадиные силы, 580 Нм крутящего момента, полный привод и значительный запас хода только на электротяге. Ни Hyundai Santa Fe, ни Skoda Kodiaq не могут похвастаться подобными характеристиками.

Впечатляющий безэмиссионный пробег достигается за счёт аккумулятора ёмкостью 34,5 кВт·ч, что даже превышает показатели первого поколения Nissan Leaf EV. Энергия поступает на два электромотора, которые работают совместно с бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,5 литра и специально разработанной для гибридных автомобилей трёхступенчатой трансмиссией.