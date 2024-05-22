«Снятые на видео новые Hyundai Palisade изнутри и снаружи»

Запущенный в 2018 году, Palisade стареет. Несмотря на возраст, крупнейший внедорожник Hyundai по-прежнему пользуется популярностью. Поставки к апрелю увеличились на 30 процентов в Соединенных Штатах и составили 34 394 единицы. Если верить шпионскому видео, трехрядный семейный автомобиль будет выведен из производства в ближайшем будущем, чтобы уступить место модели второго поколения.

Заснятый в подземном паркинге Южной Кореи, новый Palisade был облачен в громоздкий камуфляж, скрывающий производственное кузовное оформление. Учитывая, что Hyundai не боится радикальных изменений в дизайне, неудивительно, если это окажется полным редизайном. Уже видны новые фары и решетка радиатора, проглядывающие сквозь камуфляж. Кроме того, передние крылья частично видны, обнажая ярко выраженную складку над арками колес.

18-дюймовые колеса кажутся немного маленькими для такого массивного кузова, но Hyundai наверняка предложит более крупные легкосплавные диски на серийной модели. Это всего лишь прототип, поэтому не все элементы кузова окрашены в один цвет. Большие изменения, вероятно, произошли сзади, где Hyundai заботливо установил дополнительный камуфляж. Глушитель торчит, предположительно из-за испытаний двигателя/выбросов. Вырезы в камуфляже для парковочных датчиков указывают на то, что прототип не так уж далек от серийного автомобиля.

Фото: Motor1.com

Фото: Motor1.com

Шпион также смог заглянуть внутрь, где Hyundai закрыл приборную панель. Тем не менее, мы можем рассмотреть все остальное, включая круглые дверные ручки, деревянную отделку и несколько кнопок на потолке. Возможно, качество не впечатляет, но это и понятно для предсерийного прототипа. Palisade для клиентов определенно будет иметь более качественные материалы, так что не стоит делать выводы о качестве отделки салона заранее.

Около года назад из Южной Кореи появился отчет о намерении Hyundai запустить следующее поколение Palisade с гибридной силовой установкой. Кроме того, атмосферный V-образный 6-цилиндровый 3,8-литровый двигатель, вероятно, будет заменен турбированным V-образным 6-цилиндровым 3,5-литровым мотором. Возможно, четырехцилиндровый турбодизельный 2,2-литровый двигатель, предлагаемый сегодня на некоторых глобальных рынках, будет прекращен.

Предполагается, что инженеры увеличили колесную базу по сравнению с текущей моделью длиной 114,2 дюйма между осями. Это позволит обеспечить больше места для ног пассажиров второго и третьего рядов. Новый Palisade имеет внутренний кодовый номер "LX3" и будет сопровождаться полностью электрическим Ioniq 9. Обе машины не будут иметь ничего общего, поскольку электромобиль будет построен на специализированной платформе, той же E-GMP, на которой основаны более маленькие модели Ioniq 5 и 6.

Palisade, скорее всего, поступит в продажу в следующем году и появится в Соединенных Штатах как модель 2026MY.

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