Обзор, характеристики и первые впечатления от нового Genesis GV60 Magma

Genesis начинает новую главу своей истории, представляя высокопроизводительный бренд Magma, дебютировавший с моделью GV60 Magma. Электрический хэтчбек способен разогнаться с места до 62 миль в час всего за 3,4 секунды. Этот результат лишь немного уступает показателю McLaren Artura, что впечатляет для автомобиля стоимостью около 80 000 фунтов стерлингов.

Корреспонденты Auto Express ознакомились с прототипом Genesis GV60 Magma с левым рулём и пообщались с директором по разработке автомобилей марки, Тайроном Джонсоном, чтобы выяснить философию нового направления. По словам Джонсона, задача Magma не ограничивается исключительно скоростью или максимальной мощностью: акцент делается на ощущениях водителя и взаимосвязи с автомобилем.

Тайрон Джонсон, ранее работавший в Ford и возглавлявший разработку моделей ST и RS, признался, что самым ярким опытом для него стало управление одноместным гоночным автомобилем Formula Ford. Он отметил, что команда Genesis старается приблизить ощущения от вождения Magma к этому уровню, и уверен, что им удалось сделать очередной шаг вперёд.

Новая GV60 Magma превосходит нынешнюю топовую версию GV60 Performance, отдача которой составляет 483 л.с., полным приводом и крутящим моментом 740 Нм. Модель Magma увеличивает стандартную мощность до 601 л.с. и сохраняет тот же показатель крутящего момента. В режиме Boost автомобиль способен кратковременно (до 15 секунд) прибавить ещё 40 л.с. и 50 Нм благодаря особой системе теплового управления, которая оптимизирует работу батареи ёмкостью 84 кВт·ч (брутто) для ускорений и длительных заездов по треку. Запас хода по WLTP пока проходит homologation, однако ожидается, что он будет менее 300 миль.