Новая Ford Fiesta: свежая информация о возможном возвращении супермини

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Когда Ford объявил о прекращении производства любимого и популярного супермини Fiesta в 2023 году, эта новость вызвала шок и удивление. Однако всего через пару лет после его ухода новая Ford Fiesta может быть в планах, и на этот раз она, вероятно, будет электромобилем.

Продолжая сотрудничество с Volkswagen, обе марки, как сообщается, исследуют новые проекты после их совместного успеха с Ford Explorer и Capri, которые имеют общие основы с Volkswagen ID.4 и ID.5.

Хотя мы пока не слышали официальных заявлений о новой Fiesta, глава отдела продаж и маркетинга Volkswagen, Мартин Сандер, эксклюзивно рассказал Auto Express, что он считает сотрудничество Ford и VW в области электромобилей «очень, очень, очень успешным» и что он «не хочет исключать, что здесь могут быть будущие возможности для совместного использования технологий».

Это заявление открывает возможность создания совершенно нового поколения маленьких электрокаров Ford. И учитывая готовность бренда возродить прошлые названия, новая Fiesta является очевидным выбором.

Новая платформа и дальность хода аккумулятора у Ford Fiesta

Хотя эту новую модель сейчас можно считать гипотетической, сотрудничество с VW должно дать Ford доступ к готовящейся укороченной платформе MEB Entry, которая станет основой для Volkswagen ID.1 и ID.2.

Если бы Ford использовал это для новой Fiesta, это могло бы обеспечить возрожденному супермини пробег около 280 миль по циклу WLTP и предложить скорость быстрой зарядки постоянного тока до 125 кВт – те же показатели, что и у готовящегося ID.2. VW также планирует предложить ID.2 с выбором аккумуляторных пакетов на 38 кВт·ч или 56 кВт·ч – что может быть скопировано Ford.

Дизайн новой Ford Fiesta

Что касается дизайна, стоит ожидать чистого защитного передка и четкой LED-сигнатуры дневных ходовых огней – возможно, включая светодиодную полосу по всей ширине. «Аэродиски» практически неизбежны, они будут увеличиваться в размере для неизбежных версий ST-Line, которые позже присоединятся к линейке. Мы не ожидаем, что Ford (или Volkswagen) предложат кузов в трехдверном исполнении; обе машины будут только с пятью дверьми.