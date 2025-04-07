Концепт нового Corvette переосмысливает культовый масл-кар для Европы, но не пойдет в серию

В 1975 году был создан запоминающийся маленький джингл "Бейсбол, хот-доги, яблочный пирог и Chevrolet", который использовался в рекламе Chevrolet для подчеркивания своей американской сущности. Однако времена, очевидно, изменились, и теперь материнская компания General Motors создала дизайнерскую студию в Лимингтон Спа для создания своего видения будущего Chevrolet Corvette.

Прежде всего, формальности. Хотя этот поразительный концепт может носить бейджик Corvette (или его стильную новую минималистическую интерпретацию), General Motors заявляет: "нет намерений по производству" этого автомобиля, цель просто "переосмыслить название Corvette".

Представление этого дизайна Corvette совпало с официальным открытием Дизайн-студии General Motors в Великобритании - пятой дизайнерской базой для американского гиганта после студий в Мичигане, Калифорнии, Шанхае и Инчхоне. Студия в Лимингтон Спа является самой маленькой по числу сотрудников - 35 человек, но здесь есть место для роста.

Это важно, потому что руководителем студии в Великобритании является Джулиан Томсон - известный автомобильный дизайнер, в его портфолио такие проекты, как Lotus Elise S1 и Land Rover LRX (впоследствии Evoque). Говоря о том, что делает студию успешной и о ее будущем, Томсон сказал: "Мы бы хотели расшириться, но интимность этой команды и их взаимодействие действительно важны".

Фото: autoexpress

Проработав для Jaguar Land Rover более 20 лет и ранее для Volkswagen Group, Томсон сказал о General Motors (в которую он вступил в 2022 году в качестве директора по дизайну в Европе): "GM - очень дружелюбное место для работы, здесь можно почувствовать атмосферу, где люди любят работать вместе. Настоящим лакомством для меня является то, что мы можем вести себя как консалтинговая стартап-компания, за исключением того, что у нас есть очень крупный клиент, который всегда будет давать нам работу. Я работал в средах, которые были довольно конкурентными, не очень дружелюбными и не очень приятными, поэтому для меня это освежающе".