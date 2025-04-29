Новый Citroen C5 Aircross: возрожденный внедорожник сосредоточен на вашем благополучии

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Автомобиль Citroen C5 Aircross возродился в 2025 году с смелым дизайном, бензиновым, гибридным или электрическим двигателем и глубоким фокусом на комфорт и благополучие пассажиров.

Второе поколение Aircross совершило большой скачок по сравнению со своим недооцененным предшественником, которому уже восемь лет. Внедорожник значительно вырос, чтобы претендовать на лучшее в классе пространство задних сидений и багажник на 651 литр, хотя здесь требуется некоторое скепсис, учитывая, что его внешние размеры идентичны сестринской модели - Vauxhall Grandland.

Новый внедорожник обещает оправдать философию Citroen, сосредоточенную на комфорте, благодаря умной подвеске и сиденьям с наполнителем из пены с регулируемыми боковыми бортами, которые подстраиваются под вашу фигуру. Ожидается, что новый C5 Aircross будет стоить около £30 000 за базовую модель с мягкой гибридной установкой.

Citroen C5 Aircross: новый дизайн

Citroen представил свой новый дизайн с новой C3 хэтчбек и C3 Aircross, а C5 Aircross развивает его драматически с угловатыми поверхностями и модернистской графикой, которая изгоняет изначальные изгибы.

Аэродинамика определила общую форму, с более низкой общей высотой по сравнению с предшественником и конкурентами Toyota RAV4 и Dacia Bigster, а также крышей, которая наклоняется после задних сидений. Новый внедорожник значительно более аэродинамичен, чем первоначальный C5 Aircross - что важно для максимизации запаса хода электрической версии. Тем не менее, по-прежнему есть 200 мм дорожного просвета, увеличенного колесами диаметром до 20 дюймов.