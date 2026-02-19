Обновлённый BYD Seal 2026 получил больший багажник, увеличенный «франк» и другие улучшения

Китайская компания BYD продолжает активно расширять свою линейку электромобилей. В этом году к ассортименту бренда присоединились новые модели Sealion 5 и Atto 2. Однако производитель не забывает и о своих уже зарекомендовавших себя автомобилях. Так, недавно был проведён рестайлинг Atto 3, а теперь компания представила обновлённую версию электрического седана BYD Seal.

BYD Seal, как и прежде, конкурирует на рынке с такими моделями, как Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 6 и Polestar 2. Все эти автомобили, появившиеся на британском рынке после дебюта BYD Seal в 2023 году, уже получили собственные обновления. Помимо них, на рынке появились и совершенно новые альтернативы, например, MG IM5, который можно приобрести с существенной экономией благодаря сервису Auto Express Buy A Car.

Производитель отмечает, что обновление модели Seal 2026 года нацелено на повышение уровня практичности и совершенствование систем безопасности. Внешние изменения минимальны: автомобиль получил новый дизайн 19-дюймовых колёсных дисков, а также три новых варианта окраски кузова — Ruby Red, Obsidian Black и Lavender Grey. Кроме того, в духе последних изменений, аналогичных модели Atto 3, BYD изменила расположение логотипа на крышке багажника Seal: теперь он находится в верхней части по центру, над светодиодной полосой, проходящей по всей ширине задней части автомобиля.

Обновлённый BYD Seal уже доступен для заказа. Стоимость и комплектации остались прежними: версия Design оценивается в £45,730, а топовая комплектация Excellence — в £48,730.