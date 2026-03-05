Показан тизер нового BMW i3, а премьера электромобиля 3 Серии приближается

Компания BMW готовится к официальной премьере полностью нового BMW i3, которая состоится 18 марта. На этот раз автопроизводитель представит не компактный городской автомобиль с карбоновым шасси, а электрический седан бизнес-класса – именно этот сегмент традиционно составляет основу продаж бренда. Электрическая версия 3 Series уже почти готова к выходу на рынок.

Информация о разработке нового BMW i3 появлялась в открытых источниках на протяжении нескольких лет. Прототипы и тизерные изображения регулярно публиковались в интернете и печатных изданиях, и теперь автолюбители впервые смогут увидеть следующее поколение седанов. Новая модель будет конкурировать на рынке не только с электромобилями, но и с традиционными версиями 3 Series с двигателями внутреннего сгорания, что позволит BMW активно укреплять позиции в сегменте компактных представительских автомобилей.

Внешний облик нового i3 уже практически не вызывает вопросов. Экстерьер модели будет перекликаться с дизайном последнего кроссовера iX3, а также использовать современные технологические решения. На опубликованном BMW тизере отчетливо видна подсвеченная передняя решетка радиатора, выполненная в духе концептов Neue Klasse.

Именно i3 станет первой версией нового поколения BMW 3 Series, которая появится на рынке. Как отмечает руководитель продуктового управления Neue Klasse Петер Мюллер, новая платформа подарит будущей электрической «трешке» наибольшую динамику и удовольствие от вождения по сравнению с предшественниками.

В прошлом году Петер Мюллер в интервью Auto Express подчеркнул: «Все говорят об уникальной управляемости великих седанов 3 Series восьмидесятых и девяностых годов – они были невероятно точными и легкими. Мы обещаем вернуть это ощущение, то самое фирменное „BMW-чувство“, которое никто не может повторить».