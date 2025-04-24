BMW i1: электрический хэтчбек все-таки выйдет в свет

Как рассказал глава бренда BMW Бернд Кёрбер, компании необходимо представить электрическую версию популярной 1 Серии, чтобы продолжать успешное существование на ключевых европейских рынках. Планы предполагают запуск электрических и гибридных версий этого хэтчбека параллельно, когда текущая модель в конечном итоге будет заменена в 2027 году.

«Никогда не ставился вопрос о выходе из сегмента малолитражек», - сказал Кёрбер в эксклюзивном интервью на Шанхайском автосалоне 2025 года. «Есть много рынков, где это крайне важно; загляните в Грецию, Испанию, Италию - уберите из ассортимента 1 Серию и это будет треть вашего бизнеса. Поэтому, если вы глобальный игрок, вам лучше делать то, что актуально на ваших домашних рынках».

«Второе - это очень важно для бренда, потому что в 1 Серии самая высокая доля молодых водителей. Как привлечь людей в бренд?» - добавил он.

«Третье, что также является преимуществом наличия MINI в составе BMW Group, что иногда упускается из виду, заключается в том, что сегмент малолитражек заставляет вас находить умные решения - экономичные решения», - отметил Кёрбер. «Если вы выходите из сегмента малолитражек, то теряете перспективу умных, экономичных решений; в сегменте малолитражек вас к этому заставляют».