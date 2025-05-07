Главная Новости Новая BMW 1 Series и электрическая i1 будут ориентированы на молодых водителей с смелым дизайном.
Новости

Новая BMW 1 Series и электрическая i1 будут ориентированы на молодых водителей с смелым дизайном.

Новый BMW 1 Series: планы на будущее от главы бренда и эксклюзивные изображения. Популярный хэтчбек переходит на электричество и гибриды к 2027 году для ключевых рынков Европы. Следите за обновлениями!
РедакцияР
Редакция
07.05.2025, 18:22·2 мин
single
Фото: autoexpress

Босс бренда BMW Бернд Кёрбер раскрыл, что лидирующая модель BMW 1 Series должна быть переосмыслена, чтобы продолжать успешную деятельность на ключевых европейских рынках. Вероятно, планы включают в себя запуск электрических и гибридных версий популярного хэтчбека параллельно, как это показано на наших эксклюзивных изображениях, когда текущая модель будет заменена в 2027 году.

«Никогда не было вопросом отказаться от сегмента компактных автомобилей», - заявил Кёрбер журналу Auto Express в эксклюзивном интервью на Шанхайском автосалоне 2025 года. «Есть много рынков, на которых это очень важно; посетите Грецию, посетите Испанию, посетите Италию - уберите модель 1 Series и это треть вашего бизнеса. Поэтому, если вы игрок на мировой арене, лучше заботиться о вещах, которые актуальны на ваших рынках».

«Во-вторых, это очень важный [автомобиль], потому что на модели 1 Series самая большая доля молодых водителей. Как иначе можно привлечь этих людей в бренд?».

1 Series уже два десятилетия выступает прибыльной отправной точкой для владельцев BMW и важной моделью для завоевания новых клиентов. Как намекнул Кёрбер, у хэтчбека также одна из самых молодых аудиторий среди всех моделей в линейке бренда.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация