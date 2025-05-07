Новая BMW 1 Series и электрическая i1 будут ориентированы на молодых водителей с смелым дизайном.

Босс бренда BMW Бернд Кёрбер раскрыл, что лидирующая модель BMW 1 Series должна быть переосмыслена, чтобы продолжать успешную деятельность на ключевых европейских рынках. Вероятно, планы включают в себя запуск электрических и гибридных версий популярного хэтчбека параллельно, как это показано на наших эксклюзивных изображениях, когда текущая модель будет заменена в 2027 году.

«Никогда не было вопросом отказаться от сегмента компактных автомобилей», - заявил Кёрбер журналу Auto Express в эксклюзивном интервью на Шанхайском автосалоне 2025 года. «Есть много рынков, на которых это очень важно; посетите Грецию, посетите Испанию, посетите Италию - уберите модель 1 Series и это треть вашего бизнеса. Поэтому, если вы игрок на мировой арене, лучше заботиться о вещах, которые актуальны на ваших рынках».

«Во-вторых, это очень важный [автомобиль], потому что на модели 1 Series самая большая доля молодых водителей. Как иначе можно привлечь этих людей в бренд?».

1 Series уже два десятилетия выступает прибыльной отправной точкой для владельцев BMW и важной моделью для завоевания новых клиентов. Как намекнул Кёрбер, у хэтчбека также одна из самых молодых аудиторий среди всех моделей в линейке бренда.