Новый Audi RS 5: «630 л.с. — настоящая тяжёлая артиллерия производительности»

Компания Audi представила полностью новый RS 5 — первую модель из нового поколения RS, которая будет конкурировать с мощными автомобилями от BMW M и Mercedes AMG. Как и BMW M5, новый Audi RS 5 получил гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от электросети, что призвано повысить показатели экономичности и производительности.

Модель поступит в продажу в версиях седан и Avant, а ее появление в Великобритании ожидается в ближайшие месяцы. Точные цены для местного рынка пока не объявлены, однако, по предварительным оценкам, стоимость стартует немного ниже отметки в £90,000. Это лишь первый из целого ряда впечатляющих показателей, связанных с новым RS 5.

Силовая установка нового Audi RS 5

Ключевым элементом нового поколения Audi RS становится высокопроизводительная гибридная система с возможностью подзарядки. В ее основе — значительно модернизированная версия 2,9-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом, который ранее использовался на Audi RS 4 и некоторых моделях Porsche. К нему добавлены электромотор и аккумулятор емкостью 25,9 кВт·ч.

Подобная компоновка уже применяется в некоторых гибридных версиях Porsche Panamera, однако в Audi RS 5 показатели мощности и крутящего момента значительно выше, а сама система интегрирована в более компактную платформу PPC, на которой строится A5.

Общая максимальная мощность гибридной установки составляет 630 л.с., а крутящий момент достигает 825 Н·м. Из этого объема 503 л.с. приходится на бензиновый V6, в то время как электромотор способен добавить еще 174 л.с. и 460 Н·м крутящего момента.

Двигатель подвергся существенной модернизации для увеличения мощности по сравнению с предыдущим поколением, которое развивало 444 л.с., при этом сохраняя соответствие строгим экологическим стандартам Euro 7. Среди новшеств — турбокомпрессоры с двойным потоком, новая система впрыска топлива и водяное охлаждение интеркулера.