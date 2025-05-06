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Новый Audi A6 e-hybrid quattro: 362 л.с. и до 65 миль на одном заряде

Audi A6 e-hybrid quattro: плагин-гибрид с электрическим пробегом до 65 миль. Новая модель совмещает бензиновый двигатель и электромотор, обеспечивая 295 л.с. и ускорение 0-100 км/ч за 6 секунд.
РедакцияР
Редакция
06.05.2025, 12:31·2 мин
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Фото: autoexpress

Несколько недель назад было представлено шестое поколение Audi A6, которое дополнило линейку бензиновыми и дизельными двигателями, после успешного запуска A6 e-tron в прошлом году. Теперь пришло время для плагин-гибрида присоединиться к модельному ряду в виде e-hybrid quattro.

Плагин-гибрид A6 доступен в кузове седан и универсал Avant и способен проехать впечатляющие 65 миль только на электричестве - это лучше, чем 63 мили, которые предлагает новый BMW 530e, но не совсем дотягивает до 70 миль, которые может преодолеть Mercedes E 300 e.

Плагин-гибрид A6 делит свою силовую установку с новым A5 e-hybrid quattro, что означает наличие турбированного 2,0-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя в сочетании с электромотором общей мощностью 295 л.с. На некоторых рынках вне Великобритании также предлагается более мощный вариант с той же комплектацией, обладающий мощностью 362 л.с. Однако в A5 такого варианта нет, поэтому посмотрим, появится ли он в предназначенной для Британии A6.

Мы в целом были впечатлены новым A6 Avant весной, когда провели с ним первый тест, хотя 200-сильный бензиновый двигатель в исполнении с передним приводом казался немного вялым со временем разгона 0-100 км/ч в 8,2 секунды. Благодаря дополнительной мощности, предоставляемой электромотором, A6 e-hybrid quattro мощностью 295 л.с. в исполнении Avant или седан способен разогнаться до 100 км/ч за шесть секунд ровно, а модель с мощностью 362 л.с. справится с этим за 5,3 секунды.

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