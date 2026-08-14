Главная Новости Новый Aston Martin Valen — потрясающий суперкар с двигателем V12, возвращающий марку к её лучшей форме.
Новости

Новый Aston Martin Valen — потрясающий суперкар с двигателем V12, возвращающий марку к её лучшей форме.

Aston Martin Valen представлен как самый мощный переднемоторный автомобиль марки: V12 на 838 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,1 секунды и тираж 150 машин.
РедакцияР
Редакция
14.08.2026, 19:21·2 мин
single
Фото: autoexpress

Aston Martin представила свой самый мощный переднемоторный автомобиль — лимитированный Aston Martin Valen. Всего будет выпущено 150 экземпляров суперкара с двигателем V12, причём каждый автомобиль создадут с учётом пожеланий владельца — или, что вероятнее, коллекционера. Стоимость модели компания не раскрыла, однако с учётом многочисленных доработок по сравнению с родственным Vanquish цена будет весьма высокой.

Автомобиль оснащён бензиновым 5.2-литровым V12 с двумя турбокомпрессорами. Мощность двигателя составляет 838bhp — на 14bhp больше, чем у Vanquish. Максимальный крутящий момент достигает 1,000Nm и доступен уже при 2,500rpm, что позволяет Valen разгоняться с 0-62mph за 3.1 секунды. Особенно впечатляет этот результат с учётом заднего привода, хотя суперкар получил специальные шины Pirelli с повышенным сцеплением. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 214mph.

Aston Martin Valen построен на основе существующей спортивной линейки Aston: автомобиль сохранил алюминиевую конструкцию, но получил уникальные кузовные панели из углеродного волокна. При этом ни одна внешняя деталь не унифицирована с серийными моделями, благодаря чему Valen получил совершенно иной облик и характер. Его отличают угловатая агрессивная передняя часть, уникальные светодиодные фары и новая, более структурированная интерпретация фирменной решётки радиатора.

Классический для Aston Martin силуэт в форме «бутылки из-под колы» по-прежнему лежит в основе дизайна автомобиля. Однако поверхности кузова стали более плоскими, резкими и агрессивными по сравнению с более мягкими формами Vanquish. Завершает образ выразительная задняя часть с новой световой полосой, стилистически напоминающей фонари Vantage и DBX.

Наиболее агрессивно Valen выглядит сзади. Здесь установлена выхлопная система с четырьмя патрубками, изготовленная с применением 3D-печатного титана. Она призвана сформировать особое звучание, соответствующее выдающейся мощности силовой установки автомобиля.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация