Новый Volvo XC60 2025 дешевле популярных BMW X3 и Audi Q5

Второе поколение Volvo XC60 стало самой продаваемой моделью шведского бренда с момента выпуска в 2017 году, и этот среднеразмерный внедорожник, безусловно, удерживает свой титул благодаря новому, более изысканному внешнему виду, увеличенному сенсорному экрану и более совершенным технологиям. Продажи уже начались, цена - от £48 410.

Начальная цена делает обновленный XC60 более доступным, чем новые BMW X3 и Audi Q5, стоимость которых составляет соответственно от £50 165 и £51 410. В базовой комплектации XC60 Core предлагается бензиновый мягкий гибрид Volvo B5, а также оборудование, включающее 12,3-дюймовый цифровой инструментальный кластер и 11,2-дюймовый центральный экран с программным обеспечением Google Automotive. Светодиодные фары, 18-дюймовые легкосплавные диски и ассистент парковки с камерой заднего вида также входят в стандартное оснащение.

Кроме того, доступны комплектации Plus, Plus Pro и Ultra, а также маскировочный вариант Black Edition. Помимо этого, предлагаются гибридные силовые установки T6 и T8, наряду с B5 – последний предлагается только в комплектации Ultra. Все три варианта оснащены 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, а у PHEV также имеется батарея емкостью 18,8 кВтч, обеспечивающая до 51 мили чисто электрического пробега. Самая дорогая версия T8 Ultra Black Edition стоит £69 860.

С точки зрения внешнего вида, обновленный XC60 отличается от предшественника благодаря новому дизайну решетки с диагональными спицами и знаковым логотипом Volvo по центру. Также появились новые дизайны легкосплавных дисков, фонари заднего хода теперь имеют более темный оттенок, а покупателям предлагается несколько новых цветов кузова: Forest Lake, Aurora Silver и Mulberry Red.