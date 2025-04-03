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Обновленный Renault Austral 2025: дизайн вдохновлен истребителем Rafale

Renault reveals updated Austral SUV with major exterior changes: new bonnet, grille, and signature LED lights. French brand aims for a more assertive look to compete with Tiguan and RAV4.
РедакцияР
Редакция
03.04.2025, 09:13·2 мин
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Фото: autoexpress

Нам впервые удалось взглянуть на обновленный Renault Austral в сентябре прошлого года, но теперь компания наконец-то представила свой обновленный среднеразмерный внедорожник, утверждая, что он стал "более желанным" и "более уверенным" благодаря серьезным изменениям во внешности.

Первоначально представленный летом 2022 года, Austral - это ответ французского производителя на такие автомобили, как Volkswagen Tiguan, Ford Kuga, Toyota RAV4 и Nissan Qashqai. Austral появился как раз к моменту изменения логотипа Renault, но с тех пор мы видели появление еще более изящного Rafale; компания утверждает, что новый облик Austral теперь "согласован" с его купе-внедорожником-братом.

Спереди появились новый капот, бампер и решетка, создающие свежий облик для Austral с выемчатыми алмазными формами вокруг логотипа Renault и более угловатыми фарами. Эти фары также имеют новую сигнатуру, а технология адаптивного светодиодного освещения Renault теперь стандартна.

По бокам Austral устанавливаются 19- или 20-дюймовые колеса, с новым дизайном для варианта Esprit Alpine, который также получил черные крышные перила и черные акценты на окнах. Задние фонари также стали более острыми по дизайну, а верхняя секция вокруг заднего значка была сглажена.

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