Новый Kia PV5 фургон 2025 года начинает свою цену с привлекательных £27,645

Цены на электрический грузовик Kia PV5 были представлены на Коммерческой выставке автомобилей в Бирмингеме, новая модель стартует с £27,645 без учета НДС. Открытие заказов запланировано на 1 мая 2025 года, а первые поставки новинки ожидаются в четвертом квартале текущего года. В эту цену включен государственный грант в £5,000 на покупку электрического грузовика, что делает PV5 конкурентноспособным по сравнению с другими электрическими грузовиками на рынке.

Например, цена PV5 на £4,000 ниже, чем у Volkswagen ID. Buzz, грузовика схожих размеров с PV5. Компания Kia заявила, что видит PV5 в качестве конкурента для электрических версий маленьких грузовиков с длинной базой, таких как Renault Kangoo и Citroen Berlingo, которых PV5 также опережает по цене.

Компания Kia также воспользовалась выставкой CV Show для объявления о планах по обеспечению дилерской поддержки для своей новой модели и грядущего ассортимента коммерческих автомобилей. Первоначальным намерением является наличие около 50 торговых точек по всей стране к концу мая, что составит 40 процентов из 191 существующих дилерских франшиз компании, остальные 60 процентов будут представлены новыми автосалонами. С увеличением числа продаж грузовиков, работающих на электричестве, благодаря мандату ZEV правительства, Kia прогнозирует продажи около 3,000-4,000 единиц в первый полный год продаж, с ожидаемыми 17,000 проданными единицами в 2030 году.

Фото: autoexpress

Как и у конкурентов, PV5 будет предлагаться в различных вариантах кузова. При запуске доступна модель L2/H1 в вариантах Cargo, Crew и Chassis Cab, а в 2026 году появятся L1/H1 с короткой базой и L2/H2 с высокой крышей.