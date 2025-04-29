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Новый Kia PV5 фургон 2025 года начинает свою цену с привлекательных £27,645

Цены на электровен Kia PV5 на Commercial Vehicle Show в Бирмингеме начинаются от £27,645, ожидается продажа 3-4 тыс. штук в первом году на рынке. PV5 предложит конкурентные цены в сравнении с другими электровенами.
РедакцияР
Редакция
29.04.2025, 12:42·2 мин
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Фото: autoexpress

Цены на электрический грузовик Kia PV5 были представлены на Коммерческой выставке автомобилей в Бирмингеме, новая модель стартует с £27,645 без учета НДС. Открытие заказов запланировано на 1 мая 2025 года, а первые поставки новинки ожидаются в четвертом квартале текущего года. В эту цену включен государственный грант в £5,000 на покупку электрического грузовика, что делает PV5 конкурентноспособным по сравнению с другими электрическими грузовиками на рынке.

Например, цена PV5 на £4,000 ниже, чем у Volkswagen ID. Buzz, грузовика схожих размеров с PV5. Компания Kia заявила, что видит PV5 в качестве конкурента для электрических версий маленьких грузовиков с длинной базой, таких как Renault Kangoo и Citroen Berlingo, которых PV5 также опережает по цене.

Компания Kia также воспользовалась выставкой CV Show для объявления о планах по обеспечению дилерской поддержки для своей новой модели и грядущего ассортимента коммерческих автомобилей. Первоначальным намерением является наличие около 50 торговых точек по всей стране к концу мая, что составит 40 процентов из 191 существующих дилерских франшиз компании, остальные 60 процентов будут представлены новыми автосалонами. С увеличением числа продаж грузовиков, работающих на электричестве, благодаря мандату ZEV правительства, Kia прогнозирует продажи около 3,000-4,000 единиц в первый полный год продаж, с ожидаемыми 17,000 проданными единицами в 2030 году.

Фото: autoexpress

Как и у конкурентов, PV5 будет предлагаться в различных вариантах кузова. При запуске доступна модель L2/H1 в вариантах Cargo, Crew и Chassis Cab, а в 2026 году появятся L1/H1 с короткой базой и L2/H2 с высокой крышей.

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