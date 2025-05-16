Главная Новости Lada Эксклюзивное предложение: как купить новую "Гранту" с выгодой в 250 тысяч рублей
Новости

Эксклюзивное предложение: как купить новую "Гранту" с выгодой в 250 тысяч рублей

LADA Granta в Белоруссии дешевле, чем в России: спецакция дилера. Пятидверка с пакетом опций по выгодной цене для покупателей. «АвтоВАЗ» решил продать 15 000 автомобилей в Белоруссии к 2025 году.
РедакцияР
Редакция
16.05.2025, 12:32·1 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Новость LADA Granta: специальная акция в Белоруссии позволяет сэкономить до 250 тысяч рублей при покупке автомобиля. Одна из местных дилерских компаний запустила уникальное предложение, согласно которому базовая модель лифтбека обойдется всего в 30 900 белорусских рублей (830 000 рублей РФ), сообщает портал Quto.

В России же самая доступная версия пятидверной LADA Granta - Classic'24 с кондиционером и 8-клапанным 90-сильным двигателем, стоит минимум на 247 тысяч рублей дороже, чем в Белоруссии – начиная с 1 077 000 рублей.

Покупатели в Белоруссии за указанную цену получат автомобиль со шумоизоляцией, кондиционером, электрическими стеклоподъемниками, подушками безопасности и ABS. Кроме того, дилер предоставит бесплатно пакет Protection, включающий защиту различных участков кузова.

Причина установления такой низкой цены на пятидверный LADA Granta в рамках акции остается неизвестной. Возможно, это связано с амбициозной целью продать в Белоруссии 15 000 новых автомобилей LADA до 2025 года.

Источник

Lada (608)Автоваз (298)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация