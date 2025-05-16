Эксклюзивное предложение: как купить новую "Гранту" с выгодой в 250 тысяч рублей

Новость LADA Granta: специальная акция в Белоруссии позволяет сэкономить до 250 тысяч рублей при покупке автомобиля. Одна из местных дилерских компаний запустила уникальное предложение, согласно которому базовая модель лифтбека обойдется всего в 30 900 белорусских рублей (830 000 рублей РФ), сообщает портал Quto.

В России же самая доступная версия пятидверной LADA Granta - Classic'24 с кондиционером и 8-клапанным 90-сильным двигателем, стоит минимум на 247 тысяч рублей дороже, чем в Белоруссии – начиная с 1 077 000 рублей.

Покупатели в Белоруссии за указанную цену получат автомобиль со шумоизоляцией, кондиционером, электрическими стеклоподъемниками, подушками безопасности и ABS. Кроме того, дилер предоставит бесплатно пакет Protection, включающий защиту различных участков кузова.

Причина установления такой низкой цены на пятидверный LADA Granta в рамках акции остается неизвестной. Возможно, это связано с амбициозной целью продать в Белоруссии 15 000 новых автомобилей LADA до 2025 года.