Приметы, несомненно свидетельствующие о неисправности тормозной системы автомобиля

В центре внимания: Четыре типичные проблемы с тормозной системой автомобиля

Биение руля при торможении

Если при торможении возникает биение руля, это может быть следствием износа колодок. После длительной эксплуатации фрикционный слой колодок может деформироваться, что приводит к неравномерному контакту с диском. Это вызывает рывки во время торможения, которые передаются на руль и педаль. При полном износе колодок могут возникать дополнительные металлические скрежеты.

Сложнее нажимается педаль тормоза

Водитель может заметить, что во время торможения ему приходится прилагать больше усилий и сильнее нажимать на педаль тормоза. Если эту проблему не устранить, со временем может потребоваться слишком много усилий для быстрой остановки. Причина этой неисправности часто кроется в вакуумном усилителе тормозов и может быть устранена путем замены детали.

При торможении авто уводит в сторону

Если автомобиль самопроизвольно уводит в сторону при торможении, это является плохим сигналом о состоянии тормозной системы. Такое поведение усложняет управление, поскольку требуется больше маневрирования, что не безопасно. Причина этого может быть в неравномерной работе тормозных суппортов, которые на одном колесе могут срабатывать иначе, чем на другом. Также причиной может быть неисправность системы ABS, которая неправильно распределяет тормозные усилия.

Во время торможения бьет в кузов

Если водитель ощущает биение не только в руле, но и в кузове при нажатии на педаль тормоза, это может быть следствием деформации тормозного диска, вызванной, например, перегревом. Деформированный диск начинает ударять по колодкам, что вызывает сильную вибрацию. Проблему также может вызывать неправильная установка ступицы в подшипник.