Этот завод производит новые кузова для AE86 Corolla

В Китае компания начала производство кузовов AE86 Corolla.

Изготовлены из стали и представлены в качестве замены для моделей 1984-1987 годов выпуска.

Toyota не имеет отношения к воспроизводству кузова.

Мало что может сравниться с культовым хэтчбеком Toyota AE86. Двухдверная модель с задним приводом стала известна благодаря японскому телешоу "Initial D" и стала одним из самых популярных автомобилей в дрифт-сообществе. В наши дни найти хороший экземпляр в США (где он известен как Corolla GT-S) становится все сложнее, и если у вас все-таки получится, это, вероятно, обойдется вам в кругленькую сумму. В качестве альтернативы можно купить воспроизведенный кузов AE86 и создать свою собственную дрифт-машину.

Эти кузова продаются на Alibaba. Но обратите внимание, мы не говорим "кузова Toyota", потому что Toyota не имеет никакого отношения к этому воспроизводству. Компания Jiangsu Aodun Automotive Industry Co., LTD в Китае производит эти кузова, которые представлены как полные замены для моделей AE86 1984-1987 годов выпуска. В листинге действительно показана полная монококка с дверьми, капотом и уже установленной крышкой багажника.

Фото: Motor1.com Jiangsu Aodun Automobile Industry Co. LTD, Alibaba.com

Цена за полный кузов составляет $8,000, но вот подводный камень. Чтобы получить эту цену, вам нужно купить как минимум 50 кузовов. Если уменьшить количество до пяти - минимальное количество для размещения заказа, цена вырастет до $9,500. Это минимум $47,500, плюс стоимость доставки из Китая в ваш гараж. Это может быть выгодно для компании, планирующей построить несколько машин, но не для амбициозного фаната AE86, ищущего новый проект.

Пока неясно, каким образом федеральные законы будут применяться к этому, поскольку это технически импорт, а не продукция Toyota. Однако Jiangsu Aodun Automotive Industry не является неизвестным игроком в автомобильном мире. Согласно The Drive, это поставщик для FAW-GM, второго по величине автопроизводителя в Китае.

Кузов выполнен из стали, и у компании есть опыт производства штампованных панелей и кузовов. Но без связи с Toyota непонятно, насколько хорошо оригинальные детали подойдут к неоригинальной монококке, не говоря уже о ее жесткости. Но если вам действительно нужен новый AE86, и у вас есть все механические компоненты в вашем гараже, это может быть потенциальным решением.