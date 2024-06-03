Топ-3 китайских автомобилей с самыми высокими расходами на обслуживание и ремонт

Большинство китайских автомобилей доступны покупателям по привлекательной цене, однако не все из них остаются экономичными в долгосрочной перспективе. Компании FAW, JAC и Tank выделяются на фоне этой тенденции. Об этом сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов в беседе с журналистами «Российской газеты».

По мнению Рязанова, самыми дорогостоящими в обслуживании являются автомобили марки FAW – средний чек на ремонт таких машин сегодня составляет около 200 тысяч рублей. В 2024 году за ремонт владельцам FAW приходилось выложить свыше 530 тысяч рублей.

«Также существенные затраты на техобслуживание требуют китайские автомобили JAС — более 400 000 рублей, и Tank — свыше 230 000 рублей. Однако владельцев автомобилей данных марок может утешить тот факт, что согласно статистике, модели этих брендов не входят в число наиболее часто попадающих в ДТП китайских машин», — подчеркнул Максим Рязанов.

Ранее издание «Автоновости дня» затронуло в своей публикации вопрос о том, когда автомобили из Китая станут требовать массового вмешательства со стороны сервисных центров. Своим видением ситуации поделился глава мультибрендовой сети автосервисов Caready Михаил Маковей.

В то же время отмечается увеличение числа сделок по продаже и покупке подержанных китайских автомобилей среди россиян. По данным, опубликованным маркетплейсами, спрос на такие машины вырос весной текущего года на 15,2%, а предложение – на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.