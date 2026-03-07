Определены наиболее угоняемые китайские автомобили в России: лидируют Haval, Chery и Geely

В России фиксируется рост числа угонов автомобилей китайских марок, отмечают эксперты страховых компаний. Специалисты «РЕСО-Гарантия» сообщили Autonews, что злоумышленники все чаще обращают внимание на массовые модели, которые впоследствии удобно разбирать на запчасти.

Согласно данным страховой компании «Ингосстрах», лидером по количеству угонов среди китайских автомобилей стал кроссовер Haval Jolion. Именно эта модель остается самой популярной среди покупателей из Китая в России. На втором месте по числу зарегистрированных угонов оказался Exeed TXL — кроссовер премиального класса.

В «Ренессанс страхование» статистика отличается: здесь чаще других становится объектом угона Haval Dargo, позиционируемый как внедорожник. Кроме того, отмечен повышенный интерес к модели Chery Arrizo 8. В «РЕСО Гарантия» в тройку наиболее угоняемых моделей вошли Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro и уже упомянутый Haval Jolion. У страховщиков компании «Согласие» удалось выделить лишь бренды — наиболее часто сообщается об угонах машин марок Jaecoo, Chery/Changan и JAC.

По информации компании «Согласие», чаще всего угоны китайских автомобилей происходят в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. С этими выводами солидарны специалисты из «Ингосстраха» и «РЕСО-Гарантия».

«Дело в том, что в этих регионах самый большой автопарк», — комментирует директор департамента розничного страхования компании «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев.

Эксперты отмечают совпадение данных о способах и местах угона китайских автомобилей. В основном такие машины исчезают с придомовых территорий, особенно часто — ночью. Еще одним распространенным местом кражи становятся парковки у крупных торговых центров, однако в этом случае преступления чаще происходят днем.

Ранее стало известно, что легкость угона некоторых китайских моделей объясняется рядом уязвимостей. Андрей Кондрашов, возглавляющий «Лабораторию авторской защиты от угона», выделил три основные причины, делающие современные автомобили из Китая особенно привлекательными для автоворов.

Материал подготовил Иван Бахарев.