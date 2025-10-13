В России сменился лидер среди самых продаваемых электромобилей

Российский электроседан «АмберАвто А5», разработанный и выпускаемый на калининградском автозаводе «Автотор», впервые вышел в лидеры по продажам среди электромобилей на территории России. Согласно аналитическим данным агентства «Автостат», в сентябре было реализовано 153 экземпляра этой модели.

Позицию лидера, ранее долго занимавшую китайский кроссовер Zeekr 001, занял «АмберАвто А5». Zeekr 001 по итогам месяца приобрели 155 покупателей, что обеспечило ему второе место в рейтинге. Стоит отметить, что из первой пятерки популярных моделей это единственная иномарка.

Фото: Автоновости Дня

Третьим по объёмам продаж среди новых электрокаров в сентябре оказался кроссовер «Москвич 3е», число покупателей которого достигло 93. Следом расположились два автомобиля марки Evolute: седан i-Pro и кроссовер i-Joy. В течение месяца их выбрали 86 и 67 человек соответственно. Оба этих электромобиля собираются на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области.

В брендовом рейтинге, где «АмберАвто» также продвинулся вверх, лидерство продолжает удерживать Zeekr. За сентябрь на учёт поставлены 303 автомобиля этой марки. Следует Evolute с показателем 166 проданных машин. «АмберАвто» занял третью строчку – за месяц реализовано 153 седана. Замыкают пятёрку BYD (103 единицы) и «Москвич» (93 единицы).

В целом за сентябрь 2024 года на российском рынке было куплено 1247 новых электромобилей, что на 2% меньше по сравнению с сентябрем прошлого года. С января по сентябрь автомобили с электрическим приводом приобрели почти 8 тысяч раз – это на 43% слабее прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Седан «АмберАвто А5» представляет собой локализованную версию китайской модели JMEV Yi. Его сборкой занимается калининградский завод «Автотор». Машина оснащена синхронным электродвигателем с постоянными магнитами максимальной мощностью 160 лошадиных сил и крутящим моментом 225 Нм. Запас хода на одной зарядке, измеренный по методике CLTC, достигает 520 километров благодаря установке аккумулятора ёмкостью 60,2 кВт·ч.

По размерам «АмберАвто А5» сопоставим с Hyundai Elantra. Длина кузова составляет 4675 мм, ширина — 1835 мм, высота — 1480 мм, а колёсная база — 2750 мм, что позволяет относить модель к классу C на рынке легковых автомобилей.

Напомним, в конце августа компания «АмберАвто» пересмотрела ценовую политику на свой электроседан. Стоимость «АмберАвто А5» увеличилась на сумму от 209 616 до 307 692 рублей, что эквивалентно росту на 8 — 13,3% в зависимости от выбранной комплектации.

Автор: Иван Бахарев