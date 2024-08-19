Самые популярные ситикары с пробегом в России: список.

Согласно анализу данных сервиса «СберАвто», россияне могут приобрести ситикар с пробегом за около 650 тысяч рублей. Эксперты изучили информацию о покупках автомобилей класса А для использования в городских условиях за прошедший год.

Большинство продаж в сегменте ситикаров на вторичном рынке относятся к автомобилям выпуска 2011, 2012 и 2013 годов. Наиболее популярным брендом в этой категории стала корейская Kia, которая занимает 36% от общего объема продаж. Доля ситикаров Daewoo и Chevrolet составляет по 17%.

Самой востребованной моделью ситикара является Kia Picanto со средней ценой в 900 тысяч рублей. На втором месте находится Chevrolet Spark, который россияне покупают в среднем за 640 тысяч рублей, а затем идет Daewoo Matiz с ценой около 285 тысяч рублей.

Наибольшей популярностью компактные городские автомобили пользуются в Москве. Столица занимает 17% от общего объема продаж, в то время как Московская область приходится на 6%. Второе место по объему продаж занимает Республика Татарстан (14%). Санкт-Петербург и Краснодарский край делят третье место с долей в 8%.

Жители Москвы чаще всего выбирают Daewoo Matiz и Kia Picanto с ценой около 285 и 900 тысяч рублей соответственно. В Татарстане, помимо этих моделей, спросом также пользуется Chevrolet Spark. В Краснодаре популярны продажи Kia Picanto и Ravon R2.

Эксперты из «Автостата» отметили увеличение продаж автомобилей с пробегом в России. Самые востребованные марки и модели на вторичном рынке были названы в «Автоновости дня».