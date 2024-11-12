Список 8 моделей автомобилей, которые ломаются чаще всего, назван самым ненадежным

Эксперты издания WhatCar в коллаборации с MotorEasy дали старт исследованию, направленному на выявление самых ненадежных электрокаров, возраст которых не превышает пяти лет. Опросив владельцев, был составлен топ-8 моделей, попавших в антирейтинг.

С неутешительным первым местом оказался MG4 EV, начиная производство в 2022 году. Рейтинг надежности этой модели оказался на уровне всего лишь 63,8%. Почти у трети автомобилей возникали поломки за последние два года.

Вторую строчку занял Vauxhall Corsa Electric с показателем надежности 72,2%. Примерно четверть владельцев этой модели сообщила о поломках за последние 24 месяца, связанных в основном с кондиционером, аккумулятором и электроникой.

Замыкает тройку лидеров Porsche Taycan, надежность которого составляет 76,2%. По результатам анкетирования выяснилось, что более половины электрокаров Porsche выходили из строя за последние два года.

Список самых ненадежных электромобилей:

MG EV (с 2022 г. — по настоящее время). Vauxhall Corsa Electric (с 2019 г. — по настоящее время). Porsche Taycan (с 2020 г. — по настоящее время). Hyundai Ioniq 5 (с 2021 г. — по настоящее время). Hyundai Ioniq (с 2016 по 2022 гг.). Volkswagen ID 3 (с 2020 г. — по настоящее время). Peugeot e-208 (с 2019 г. — по настоящее время). Renault Zoe (с 2012 по 2024 гг.).

Ранее был составлен список самых надежных кроссоверов на российском авторынке. В рейтинг вошли семь моделей, как сообщили "Автоновости дня".