Опубликован список 10 самых доступных в России кроссоверов некитайских брендов

Большинство кроссоверов на российском рынке сегодня представлено моделями из Китая, однако покупателям доступны и автомобили российских, белорусских и корейских брендов. Издание "Автоновости дня" составило рейтинг 10 самых доступных новых кроссоверов некитайских марок по состоянию на текущий момент, проанализировав актуальные ценники дилеров.

«Москвич 3»

Открывает список отечественный «Москвич 3», выполненный на платформе JAC Sehol X4. Стоимость кроссовера начинается от 1 700 000 рублей за базовую версию «Стандарт Плюс» 2024 года выпуска. Модель оснащается 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 136 л.с. и механической трансмиссией. Уже в стандартном оснащении присутствуют люк, 17-дюймовые легкосплавные диски, мультимедийная система с экраном 10,25” и обширный набор современных систем безопасности.

Solaris HC

Второе место занимает Solaris HC — отечественная версия корейского Hyundai Creta. Кроссовер выпускают в Санкт-Петербурге, а цены стартуют от 1 979 000 рублей. Под капотом — 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 123 л.с. и механическая коробка передач. Среди стандартных опций: мультируль, аудиосистема, 8-дюймовый сенсорный экран, кондиционер и фронтальные подушки безопасности.

Belgee X50

На третьей позиции — Belgee X50, совместная разработка белорусских и китайских производителей и одна из самых востребованных моделей последних месяцев. Минимальная цена с учетом выгоды в 290 000 рублей составляет 2 189 990 рублей. Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором на 150 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». В базовой версии Active предлагается современное мультимедийное оборудование, цифровая панель, парктроники и камера заднего вида.

Belgee X70

Belgee X70 также входит в число доступных кроссоверов, а его стоимость начинается с 2 475 990 рублей (с учетом действующей выгоды 350 000 рублей). Модель представляет собой адаптацию Geely Atlas Pro для российского рынка, оснащена 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.), автоматической коробкой и передним приводом. В базовой комплектации Active присутствуют климат-контроль, подушки безопасности, противобуксовочные системы и обогревы.

XCite X-Cross 7

Кроссовер XCite X-Cross 7 до недавнего времени сходил с конвейера бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Сегодня его стоимость с учетом акции составляет 2 224 000 рублей (вместо 2 499 000 рублей). Модель построена на базе Chery Tiggo 7 Pro и комплектуется турбомотором 1,5 литра (147 л.с.) и вариатором. Перечень стандартного оборудования включает множество современных систем безопасности, мультимедийный комплекс и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

KGM Tivoli

В числе недорогих кроссоверов выделяется корейская модель KGM Tivoli (ранее SsangYoung). После снижения скидки в октябре 2024 года цена составляет 2 590 000 рублей. Автомобиль комплектуется бензиновым 1,5-литровым двигателем (163 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом Aisin. В версии City имеются комплексные системы безопасности, обогрев передних сидений, круиз-контроль и кондиционер.

«Москвич 8»

Кроссовер «Москвич 8» — один из официально разрешённых для работы в такси с 2026 года. Его базовая комплектация «Бизнес» стоит минимум 2 980 000 рублей. Семиместный внедорожник оборудован турбомотором 1,5 литра в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Среди опций: обогревы, камеры, парктроники, климат-контроль, цифровая приборная панель и мультимедийная система с возможностью интеграции смартфонов.

KGM Korando

Подорожавший этой осенью KGM Korando также входит в топ бюджетных вариантов. Его цена на автомобили текущего года начинается от 2 990 000 рублей. Здесь установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель (163 л.с.) с автоматической коробкой, а начальная комплектация предполагает наличие всех главных средств безопасности и комфорта.

XCite X-Cross 8

Семиместный кроссовер XCite X-Cross 8, который выпускается на бывших мощностях Nissan в Санкт-Петербурге и недавно появился в предложении «ВТБ Авто», продают от 2 549 000 рублей с учетом прямой скидки в 450 000 рублей (стартовая цена — 2 999 000 рублей). Модель укомплектована турбомотором 1,6 литра (150 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом». В стандартное оснащение входит круговой обзор, двухзонный климат-контроль и набор современных систем безопасности.

KGM Torres

Замыкает десятку лидеров корейский KGM Torres — флагманский кроссовер бренда, который можно приобрести по цене от 3 340 000 рублей с учётом скидки в 800 000 рублей на автомобили 2024 года. В базе City автомобиль оснащён турбомотором 1,5 литра (163 л.с.), передним приводом, автоматической коробкой и расширенным пакетом опций, включая климат-контроль двух зон, передние сиденья с подогревом, камеру заднего вида и мультимедийную систему.

Автор материала: Алина Олешко