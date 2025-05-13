Лучшие универсалы, доступные для покупки в настоящее время, названы. Десять моделей в списке.

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Спрос на универсалы постепенно снижается, однако все еще можно найти модели, сочетающие в себе функциональность и универсальность внедорожника с динамикой седана. Эксперты британского портала AutoCar составили рейтинг лучших универсалов.

На первом месте исследователи назвали Skoda Superb Estate из Чехии. Они отметили удобный салон, просторный багажник и разнообразие вариантов силовых установок, включая плагин-гибридные двигатели. В то же время не обошли вниманием и недостатки модели, такие как отделка салона и особенности роботизированной коробки передач.

Вторую строчку занял электрический универсал Volkswagen ID 7 Tourer, который журналисты признали лучшим в своем классе. Они отметили просторный салон, способный конкурировать с седанами представительского класса, а также внушительный запас хода и отличное управление. Однако эксперты указали на высокую цену и сложную информационно-развлекательную систему как недостатки модели.

Тройку лидеров закрыл BMW 3-Series Touring с отличной динамикой и поведением на дороге, приближенным к спортивному седану с задним приводом. Эксперты отметили высокую управляемость этой модели и назвали ее одной из лучших в своем классе. Однако цена и несколько неидеальное поведение трансмиссии были отмечены как минусы автомобиля.

В рейтинг лучших универсалов также вошли Toyota Corolla Touring Sports, Volvo V90, Dacia Jogger, Mercedes-Benz E-Class Estate, BMW 5-Series Touring, Ford Focus Estate и Citroen X5 X.

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Автор: Алина Олешко