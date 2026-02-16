Эксперты определили 10 надёжнейших гибридных кроссоверов и внедорожников 2026 года

Содержание:
Ассортимент гибридных кроссоверов и внедорожников на мировом автомобильном рынке продолжает быстро расти, однако далеко не все модели одинаково привлекательны с точки зрения надежности и ресурса. Эксперты портала HotCars провели анализ и представили рейтинг наиболее удачных бензоэлектрических SUV 2026 года.
Kia Niro
Первую позицию в рейтинге заслуженно занял Kia Niro — эта модель не только признана самой удачной среди гибридных SUV 2026 года, но и является самой доступной в первой десятке. Покупателям предложены две версии: последовательный гибрид с 1,6-литровым бензиновым двигателем и классическим шестиступенчатым автоматом, а также плагин-гибрид, построенный на той же базе двигателя внутреннего сгорания. Линейка начинается с отметки в 27 390 долларов (2,1 млн рублей), а стоимость версии с возможностью подзарядки от электросети — от 34 490 долларов (2,7 млн рублей).
Toyota RAV4
Фото: Автоновости Дня
На втором месте рейтинга расположилась Toyota RAV4. Базовая гибридная модификация оценена производителем как минимум в 31 900 долларов (2,5 млн рублей), при этом подключаемая гибридная версия предлагается по цене от 44 815 долларов (3,5 млн рублей). Последний вариант отличается высокой экономичностью и мощностью — под капотом размещается 2,5-литровый бензиновый мотор, который работает вместе с вариатором eCVT. Мощность такого кроссовера превышает 300 лошадиных сил.
Hyundai Tucson
Фото: Автоновости Дня
Третью позицию среди лидеров занял Hyundai Tucson. Стоимость гибридной версии на классическом бензоэлектрическом приводе в США составляет от 32 200 долларов (2,5 млн рублей), тогда как плагин-гибрид предлагается по цене от 39 730 долларов (3,1 млн рублей). Оба варианта оснащаются 1,6-литровым бензиновым турбомотором, который функционирует в паре с традиционной шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Лучшие гибридные кроссоверы и внедорожники по версии HotCars:
- Kia Niro;
- Toyota RAV4;
- Hyundai Tucson;
- Honda CR-V Hybrid;
- Hyundai Santa Fe;
- Toyota Land Cruiser;
- Volvo XC60 T8;
- BMW X5 xDrive50e;
- Volvo XC90 T8;
- Porsche Cayenne E-Hybrid.
Автор: Алина Олешко