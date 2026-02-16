Главная Новости Toyota Эксперты определили 10 надёжнейших гибридных кроссоверов и внедорожников 2026 года
Эксперты определили 10 надёжнейших гибридных кроссоверов и внедорожников 2026 года

Лучшие гибридные кроссоверы и внедорожники 2026 года по версии HotCars включая Kia Niro, Toyota RAV4 и Hyundai Tucson c ценами и характеристиками.
Редакция
16.02.2026, 10:33·3 мин
Фото: Автоновости Дня

Содержание:

Ассортимент гибридных кроссоверов и внедорожников на мировом автомобильном рынке продолжает быстро расти, однако далеко не все модели одинаково привлекательны с точки зрения надежности и ресурса. Эксперты портала HotCars провели анализ и представили рейтинг наиболее удачных бензоэлектрических SUV 2026 года.

Kia Niro

Первую позицию в рейтинге заслуженно занял Kia Niro — эта модель не только признана самой удачной среди гибридных SUV 2026 года, но и является самой доступной в первой десятке. Покупателям предложены две версии: последовательный гибрид с 1,6-литровым бензиновым двигателем и классическим шестиступенчатым автоматом, а также плагин-гибрид, построенный на той же базе двигателя внутреннего сгорания. Линейка начинается с отметки в 27 390 долларов (2,1 млн рублей), а стоимость версии с возможностью подзарядки от электросети — от 34 490 долларов (2,7 млн рублей).

Toyota RAV4


Фото: Автоновости Дня

На втором месте рейтинга расположилась Toyota RAV4. Базовая гибридная модификация оценена производителем как минимум в 31 900 долларов (2,5 млн рублей), при этом подключаемая гибридная версия предлагается по цене от 44 815 долларов (3,5 млн рублей). Последний вариант отличается высокой экономичностью и мощностью — под капотом размещается 2,5-литровый бензиновый мотор, который работает вместе с вариатором eCVT. Мощность такого кроссовера превышает 300 лошадиных сил.

Hyundai Tucson


Фото: Автоновости Дня

Третью позицию среди лидеров занял Hyundai Tucson. Стоимость гибридной версии на классическом бензоэлектрическом приводе в США составляет от 32 200 долларов (2,5 млн рублей), тогда как плагин-гибрид предлагается по цене от 39 730 долларов (3,1 млн рублей). Оба варианта оснащаются 1,6-литровым бензиновым турбомотором, который функционирует в паре с традиционной шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Лучшие гибридные кроссоверы и внедорожники по версии HotCars:

  1. Kia Niro;
  2. Toyota RAV4;
  3. Hyundai Tucson;
  4. Honda CR-V Hybrid;
  5. Hyundai Santa Fe;
  6. Toyota Land Cruiser;
  7. Volvo XC60 T8;
  8. BMW X5 xDrive50e;
  9. Volvo XC90 T8;
  10. Porsche Cayenne E-Hybrid.

Напомним, что ранее издание «Автоновости дня» анализировало рыночную ситуацию относительно самых выгодных автомобилей для покупки в России. Специалист Сергей Целиков определил, сколько теряют в цене за два года такие популярные модели, как Chery, Haval, LADA и другие.

Автор: Алина Олешко

Источник

