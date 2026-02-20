Эксперты назвали 10 самых надежных автомобилей 2026 года

Эксперты Consumer Reports опубликовали свежий рейтинг лучших новых автомобилей 2026 года, включив в него десять образцов от крупнейших автопроизводителей, среди которых Honda, Toyota, Subaru, Ford и другие. Рейтинг сформирован по итогам тщательных тестирований, анализа отзывов владельцев и оценки прогнозируемой надежности транспортных средств.

В этом году особое внимание уделено экологичности: в десятке лучших оказались исключительно модели, предлагаемые в гибридных или полностью электрических версиях. Кандидаты были распределены по десяти различным категориям.

Honda Civic удержал лидерство в сегменте малолитражных автомобилей. Автомобиль доступен с гибридной установкой на базе 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя, развивающего 200 л. с. Гибридная версия Honda Civic набирает 100 км/ч за 7,5 секунды — этот показатель на 2 секунды лучше, чем у бензинового аналога.

Toyota Camry, согласно версии экспертов, стал лучшим в среднем классе. Модель теперь предлагается только с 2,5-литровым гибридным мотором и демонстрирует удачный баланс между комфортом, управляемостью и практичностью. Новый выпуск Camry также превзошёл прошлогоднего предшественника по показателям надежности.

Среди субкомпактных внедорожников абсолютное преимущество получил Subaru Crosstrek. Автомобиль отмечен высокой проходимостью на бездорожье, увеличенным дорожным просветом и отличной управляемостью, а повышенная посадка облегчает вход и выход из салона.

В сегменте компактных SUV первое место завоевал Subaru Forester, оснастившийся гибридной установкой с 2,5-литровым оппозитным четырехцилиндровым мотором. Главные плюсы модели — постоянный полный привод и низкий расход топлива по сравнению с конкурентами.

Toyota Grand Highlander был признан лучшим среднеразмерным кроссовером. Среди преимуществ модели — просторный трехрядный салон, плавный ход и гибридная силовая установка мощностью 245 л. с., приближающаяся по динамике к версиям с турбонаддувом.

В премиальном сегменте компактных кроссоверов первое место занял Lexus NX, выделяющийся среди конкурентов элегантностью, эффективностью и высокой надежностью. На ступень выше, в классе среднеразмерных премиум-кроссоверов, по оценке Consumer Reports оказался BMW X5, сочетающий динамику и экономичность.

По части пикапов лидерами эксперты назвали Ford Maverick (компактный) и Ford F-150 (полноразмерный).

Среди электромобилей, по результатам аналитов, безоговорочный лидер — Tesla Model Y. Модель ценится за практичный дизайн, спортивный характер и внушительный запас хода без необходимости подзарядки.

Автомобильные эксперты ранее также формировали список лучших гибридных кроссоверов и внедорожников 2026 года. Рейтинг из десяти авто, отличающихся высокой надежностью, составили специалисты портала HotCars.

