Автомобили из Китая, которые лучше не приобретать

Подержанные машины от китайских производителей, которые не всегда приспособлены к нашим условиям, могут иметь целый ряд типичных проблем. Об этом подробно рассказал автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством "Прайм".

Одной из основных зон риска, с которой стоит ознакомиться при выборе бывшего в употреблении китайского автомобиля, является кузов. Специалист советует осмотреть его на предмет дефектов лакокрасочного слоя, окиси и трещин на сварных стыках.

«Важно внимательно изучить состояние кузова под отделкой салона, включая зону под ковриками и за покрытием запасного колеса. Обнаруженная коррозия может послужить поводом для торга или даже причиной отказа от покупки», — поделился рекомендациями Егор Васильев.

Эксперт также отметил необходимость проверить днище в области арок, порогов и выхлопной системы, а также тщательно осмотреть подвеску на наличие износа и повреждений уплотнительных элементов.

«У ранних моделей китайских машин это, к сожалению, не самая прочная сторона», — добавил он.

Оценить состояние двигателя, проверить наличие утечек масла и антифриза также важно. По мнению специалиста, любой подозрительный или необычный звук должен послужить сигналом к отказу от покупки.

Помимо этого, Васильев рекомендует провести тщательную диагностику электроники и коробки передач китайского автомобиля в автосервисе. Последняя, как правило, подвержена дорогостоящему восстановлению, и для ряда моделей могут отсутствовать необходимые запчасти, предостерег специалист.

Ранее на портале "Автоновости дня" были описаны основные недостатки современных китайских автомобилей. Об этом подробно рассказал автогуру и председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин.