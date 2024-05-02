Определены основные преимущества и недостатки семиместных подержанных автомобилей. На что обратить внимание при их приобретении

Очень часто, при покупке автомобиля с семью сиденьями, люди ориентируются на его практичность. Ведь, важно иметь возможность перевозить всю семью, и с тремя рядами сидений это становится возможным. Журнал "За рулем" поделился мнением об общих плюсах и минусах таких машин.

Эксперты утверждают, что наличие третьего ряда сидений всегда является плюсом. Даже если семья небольшая, его можно легко сложить или демонтировать, чтобы получить большой грузовой отсек. Объем будет значительно больше, чем у, к примеру, RAV4.

Что касается двигателей, наиболее разумным выбором кажется простой и надежный "атмосферник". Дизель хорошо тянет с низких оборотов, однако его экономичность компрометируют высокие затраты на обслуживание и стоимость дизельного топлива, которое на 20% превышает цену на 95-й бензин.

"Интервалы замены масла у дизельных двигателей обычно короче, также они обладают капризной топливной аппаратурой и сажевым фильтром. Кроме того, есть вероятность, что к концу осени придется заправлять летнее дизельное топливо", - подчеркивают эксперты.

Модели и марки автомобилей - это целая история. Например, у премиальных семиместных внедорожников старше 10 лет цены перестают быть чрезмерно завышенными, но расходы на содержание и запчасти остаются достаточно высокими.

У немецких BMW X7 и Audi Q7 практически все двигатели сложные, из-за чего "проблемы" начинают проявляться на отметке в 120-150 тыс. км. Lexus RX в этом плане более понятны, но стоят дороже, либо нужно быть готовым покупать подержанный экземпляр.

Ранее, информация о поступлении в Россию новых семиместных Mitsubishi с надежным двигателем появилась. Эти автомобили поступают в нашу страну по "серым" параллельным каналам, их стоимость относительно невысока для этого класса.