Самые продаваемые автомобили премиум-класса на российском рынке названы

В России наблюдается стабильный рост продаж автомобилей класса люкс уже пятый месяц подряд. Согласно отчёту, за ноябрь было заключено 43 сделки, что означает увеличение на 34% по сравнению с прошлым годом.

Самым популярным автомобилем в данном сегменте в ноябре стал Rolls-Royce, который был продан в количестве 19 штук. На втором месте оказалась марка Bentley с результатом в 10 проданных машин, а третье место заняла Lamborghini, уступив Bentley всего одной сделкой и реализовав 9 автомобилей. Ferrari оказалась четвёртой в списке с четырьмя проданными моделями, в то время как у Maserati была только одна продажа.

В рейтинге моделей лидерство удерживает Rolls-Royce Cullinan, вытеснив с первой строчки итальянский кроссовер Lamborghini Urus. В России стоимость рестайлингового Cullinan 2024 года оценивается в диапазоне от 85 до 104,2 миллионов рублей. В ноябре эту модель приобрели 10 раз, в то время как Lamborghini Urus был продан 9 раз, проиграв конкуренту всего одной сделкой. Аналитики отметили третье место Bentley Bentayga с шестью проданными автомобилями.

С начала текущего года россияне купили 499 новых автомобилей класса люкс, что является увеличением на 22% по сравнению с предыдущим периодом.

Ранее стало известно, что немецкая автомобильная компания BMW признала факт отправки автомобилей в Россию, обходя санкции. Это инициатива отдельных сотрудников компании, которые впоследствии были уволены.