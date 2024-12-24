5 распространенных ошибок автовладельцев зимой

В зимнее время существует целый ряд ошибок, которые многие автовладельцы продолжают совершать, не подозревая, что такие действия могут нанести вред их автомобилю.

Ошибка 1. Самая распространенная ошибка - пуск стартера сразу после включения зажигания. Важно подождать несколько секунд, особенно если на улице мороз. Компьютер автомобиля нуждается во времени, чтобы подготовиться к холодному старту.

Ошибка 2. Многие не знают, что при запуске автомобиля с механической коробкой передач необходимо выжимать сцепление. Иначе стартер будет одновременно нагружать двигатель и трансмиссию, что увеличивает риск поломок в мороз.

Ошибка 3. Заливание свечей при многократных попытках завести мотор с нажатым газом может серьезно повредить автомобиль. Не рекомендуется удерживать ключ в положении "Старт" и делать более 4 попыток запуска.

Ошибка 4. Прогрев двигателя более 10 минут - излишне. Достаточно 2-3 минут холостого хода, прежде чем начать движение. Важно не разгоняться выше определенных оборотов для плавного прогрева в зимние дни.

Ошибка 5. Трансмиссия прогревается в процессе движения. Поэтому важно избегать резких ускорений сразу после старта автомобиля зимой, чтобы автоматическая коробка передач могла корректно настроиться.

Уточнения

Трансмиссия - это механизмы, соединяющие двигатель с колесами автомобиля.

Свеча зажигания - устройство для создания искры, необходимой для запуска двигателя внутреннего сгорания.