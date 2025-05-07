Цена особого "Москвича 3" с ручным управлением названа

Российский производитель автомобилей представил эксклюзивную версию модели «Москвич 3» за один миллион девятьсот тридцать восемь тысяч рублей. Автозавод начал выпускать эти кроссоверы с конца прошлого года.

Основной особенностью данной модели являются ручные устройства управления, заменяющие стандартные педали. Они размещены слева от руля и интегрируются в конструкцию автомобиля еще на стадии производства на конвейере.

Напомним, что ранее версии с ручным управлением были представлены у седана и универсала из линейки «Веста» от автопроизводителя «ВАЗ».

Под капотом «Москвича 3» установлен полуторалитровый турбомотор мощностью 136 лошадиных сил, который работает с МКПП или вариатором.

Фото: Carsweek.ru

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