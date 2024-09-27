Раскрыта цена электромобиля, сделанного на основе «Буханки». Фотографии внутри

Известная УАЗ "Буханка" превратилась в электрический автомобиль с ценой в 2,9 миллиона рублей. Такой уникальный транспортный средство разработала Научно-производственная фирма "Элькафа" из Крыма.

Электрический мотор автомобиля обладает мощностью 104 лошадиных сил и крутящим моментом 220 Ньютон-метров. При полной зарядке машина способна преодолеть примерно 200 километров. Для зарядки аккумулятора от обычной сети 220 В потребуется 12 часов. Однако, время можно сократить до четырех часов, воспользовавшись сетью 380 В.

Автомобиль "Буханка" на электрическом ходу может разгоняться до скорости 85 километров в час, а также имеет возможность использовать подключаемый полный привод. До модернизации автомобиль проехал 85 тысяч километров. После преобразования электрокар прошел дополнительные 3 000 километров в рамках заводских испытаний.

Согласно заявлению разработчиков, электрическое оборудование автомобиля рассчитано на 700 тысяч километров пробега.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" утвердил дизайн своего нового кроссовера. Официальный выход данной модели ожидается в 2026 году.