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Самая частая причина поломок автомобилей Lada выявлена

Электроника — главная причина поломок новых автомобилей марки Lada, об этом рассказал Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем» в интервью для информационного агентства «Лента.ру».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.08.2024, 09:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Электроника — главная причина поломок новых автомобилей марки Lada, об этом рассказал Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем» в интервью для информационного агентства «Лента.ру».

По мнению эксперта, в большинстве случаев у современных автомобилей, которые выпускает компания «АвтоВАЗ», происходят неприятные поломки, связанные с электроникой. Он привел в пример недавние модели Lada Vesta, собранные на новой платформе.

«Если говорить о последних моделях Lada Vesta, собранных на новой платформе, здесь наблюдается много проблем с электроникой: проблемы с задними фонарями, их освещением, иногда проблемы с педалью газа и другие неисправности», — отметил Максим Кадаков.

Тем не менее эксперт подчеркнул, что современные модели автомобилей Lada не уступают по качеству и надежности таким брендам, как Chery или Hyundai, особенно если сравнивать аналогичные модели.

Максим Ракитин, главный редактор портала Quto, высказал мнение о том, что главный недостаток автомобилей от «АвтоВАЗа» в настоящее время заключается в их несовершенной комплектации. Три года назад отечественный автопроизводитель выпускал авто, характеризующиеся обширным набором систем безопасности и электроники, начиная с подушек безопасности и заканчивая системами стабилизации, однако сегодняшние модели еще не соответствуют этому уровню.

Ранее появилась информация о том, что «АвтоВАЗ» готовит к выпуску абсолютно новую модель Lada, доступную для широкого круга покупателей. Подробности о данном автомобиле озвучили на новостном портале «Автоновости дня».

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