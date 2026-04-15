Найджел Мэнселл надеется, что Хэмилтон завоюет восьмой титул

Чемпион мира Формулы 1 1992 года Найджел Мэнселл выразил надежду на то, что Льюис Хэмилтон сумеет завоевать восьмой чемпионский титул до окончания своей карьеры.

Мэнселл отметил: «Я могу показаться слишком романтичным, но мне хочется, чтобы Льюис выиграл восьмой титул. У Ландо Норриса впереди ещё много лет, поэтому возможности выиграть титул ещё будут. Так что я за Льюиса! Он уже столького достиг, но теперь нужно довести дело до конца».

Напомним, что британский гонщик одержал девять побед на автодроме в Сильверстоуне. Отвечая на вопрос о том, сможет ли Хэмилтон взять десятый триумф на домашней трассе в этом году, Мэнселл подчеркнул: «Шансы есть, ведь Льюис снова полон энергии. У него была блестящая карьера, и просто фантастика, что он продолжает выступать на таком уровне.

Хэмилтон пребывает в отличной форме, а в Ferrari серьёзно поработали в межсезонье. Команда находится рядом с лидерами из Mercedes, а также с McLaren. Мэнселл уверен, что после нововведений в регламенте, ожидается напряжённая борьба в Сильверстоуне, когда все команды соберутся на британском этапе.

Знаменитый экс-гонщик выразил мнение, что предстоящая гонка может стать по-настоящему запоминающейся: «Я надеюсь, что нас ждёт эпичная гонка. На победу могут претендовать шесть или семь гонщиков, и это замечательно».