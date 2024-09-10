Где продают современный китайский седан по цене "Лады Весты"

В Белоруссии стали доступны китайские седаны Dongfeng Aeolus Shine по более привлекательным ценам. Согласно данным портала Quto, автомобиль теперь можно купить за 53 500 белорусских рублей или 1 527 000 российских рублей. Эти цифры близки к стоимости новой LADA Vesta в комплектации Life, которая оценивается в 1 602 900 рублей.

Следует отметить, что Dongfeng Shine включает в себя обширное оснащение за указанную цену. Новинка оборудована LED-фарами, системой бесключевого доступа, круиз-контролем, мультимедийной системой с 13-дюймовым сенсорным экраном, люком с электрическим приводом, продвинутой акустикой, камерой кругового обзора и парктрониками, а также полным набором систем безопасности.

Под капотом Dongfeng Shine установлен 1,5-литровый 117-сильный атмосферный двигатель, который, по словам представителей компании, выполнен по образу и подобию двигателей Honda. Автомобили по акционной цене оснащены пятиступенчатой механической коробкой передач.

По размерам Dongfeng Shine сравним с Skoda Octavia. Он построен на платформе CMP, знакомой по моделям Peugeot. Длина, ширина, высота и колесная база автомобиля составляют 4670, 1812, 1490 и 2680 миллиметров соответственно.

Не так давно в Белоруссии был замечен новый кроссовер Dongfeng Mage, который скоро появится на местном авторынке. По предварительным данным, новинка может быть представлена и в России - это было заявлено в планах компании Dongfeng.