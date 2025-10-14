"В Узбекистане начались продажи Li Auto по ценам «намного дешевле, чем в России»"

Китайский автопроизводитель Li Auto начал официальные продажи своих автомобилей на рынке Узбекистана. Первый дилерский центр марки открыт в столице страны – Ташкенте. Местным покупателям доступны сразу несколько новинок: гибридные модели Li L6, L7, L9, а также полностью электрический автомобиль i8.

Гибридные версии Li Auto уже представлены и на российском рынке, однако редакция «Российской газеты» провела сравнение цен и выяснила, где приобрести новые автомобили выгоднее.

Так, гибридный кроссовер Li L6 с мощностью 408 лошадиных сил и запасом хода до 200 километров на электротяге в Узбекистане предлагается в двух комплектациях – Pro и Max. Стоимость автомобилей составляет от 569 до 619 миллионов сумов, что эквивалентно примерно 3,75–4,1 миллиона рублей. Для сравнения, российские дилеры реализуют такие же версии Li L6 по цене 5,69 и 6,09 миллиона рублей, что почти в полтора раза дороже.

Модель Li L7, рассчитанная на пять пассажиров и оснащённая установкой мощностью 449 лошадиных сил, в комплектации Ultra в Узбекистане стоит 749 миллионов сумов, или около 4,9 миллиона рублей. В России за аналогичный кроссовер просят уже 7,29 миллиона рублей.

Флагманский Li L9, рассчитанный на шесть мест, в Ташкенте оценён в 899 миллионов сумов (5,9 миллиона рублей). В России стоимость этой модели достигает 8,59 миллиона рублей.

Электромобиль Li i8 с мощностью 544 лошадиные силы на рынке Узбекистана обойдётся покупателям в 773,9 миллиона сумов, что соответствует примерно 5,1 миллиона рублей. В России полностью электрические автомобили Lixiang пока не представлены.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что обновлённая версия кроссовера Li L9 была замечена во время дорожных испытаний.

Фото: Li Auto