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Продажи классического автомобиля Morgan Plus Four начинаются.

Информация о запуске Morgan Plus Four в США стала известна с начала апреля, когда британский автопроизводитель раскрыл секреты своей новой модели и заверил, что она будет доступна на американском рынке.
А
Антон Звонкий
30.09.2024, 15:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Информация о запуске Morgan Plus Four в США стала известна с начала апреля, когда британский автопроизводитель раскрыл секреты своей новой модели и заверил, что она будет доступна на американском рынке. Отныне утверждается, что продажа автомобиля будет осуществляться в соответствии с законопроектом об автомобильной реплике, и Morgan сможет выпускать до 325 единиц в год.

Окончательные цены на Morgan Plus Four еще не обнародованы, однако исследования Хагерти позволяют предположить, что стартовая цена будет на уровне около 74 500 долларов или 6 907 088 рублей.

Хотя книги предварительных заказов официально не открыты, отмечается, что первые несколько сотен машин уже зарезервированы для потенциальных покупателей.

За аналогичную стоимость нового Chevrolet Corvette Stingray покупатели Morgan Plus Four получат автомобиль с 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем от BMW, развивающим 255 лошадиных сил и 258 фунт-футов крутящего момента (350 Нм), в сочетании с доступной шестиступенчатой механической коробкой передач. Этот агрегат обеспечивает автомобилю достаточную мощность для разгона до 62 миль в час (100 км/ч) всего за 5,2 секунды.

Недавно анонсированная модель Morgan Plus Four представляет собой очередное достижение британского производителя в мире автомобилестроения. Как отмечалось ранее, Morgan демонстрировала удивительную эксклюзивную версию Morgan Plus под названием Four Spiaggina. Данный вариант модели выделяется особым дизайном интерьера и значительными изменениями в технической составляющей.

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