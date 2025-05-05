Завод "Москвич" ввел пилотное производство российских электрокаров "Атом"

Компания Tagaz представила изображения электрокаров «Атом», которые на данный момент являются лишь прототипами. Планируется начать полноценное производство коммерческих автомобилей уже в этом лете. К концу года планируется начать продажи российских электрокаров «Атом» по цене около 2,9 миллиона рублей, без учета государственной поддержки.

В текущем году на электромобили по государственной программе все еще распространяется скидка в 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Электрический автомобиль «Атом» имеет длину почти 4 метра, оснащен 204-сильным электромотором, расположенным на задней оси. При полностью заряженном аккумуляторе автомобиль может проехать около 500 километров.

Фото: Carsweek.ru

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