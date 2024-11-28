Производитель «АГР» намерен выпускать автомобили JAECOO

На петербургском автозаводе «АГР» готовятся к запуску производства китайского кроссовера JAECOO J7, сообщает телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на свои источники.

Согласно информации, на данный момент подписан контракт на 240 автомобилей. Сборка будет осуществляться по технологии DKD (Disassembled Knock Down), что предполагает использование машинокомплектов, полученных путем частичной разборки готовых машин.

Недавно заместитель главы комитета по промышленной политике, Алексей Яковлев, упоминал о возможном старте сборки новых моделей автомобилей на заводе «АГР» совместно с восточным партнером. Однако конкретных деталей он не раскрывал.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2024 года автозавод «АГР» зарегистрировал торговую марку Novo и соответствующий логотип. Под этим брендом, как ожидается, будут выпускаться автомобили.