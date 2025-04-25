Редкая вазовская ваза "десятка" была найдена на вторичном рынке.

Новость о том, что на рынке подержанных автомобилей появился хорошо сохранившийся ВАЗ-21104М, разместила информационная газета «Российская газета».

Данная модель была выпущена на конвейер в 2004 году. Основным отличием этого выпуска стало применение 1,6-литрового 16-клапанного двигателя мощностью 89 лошадиных сил. Внешний вид автомобиля также немного изменён: производитель добавил спойлер и молдинги.

Пробег подержанного автомобиля составляет 20 тысяч километров. Владелец запросил за автомобиль 700 000 рублей.

Кроме того, стало известно, что дилеры «АвтоВАЗа» сообщили о падении продаж модели Lada Granta и о наличии переполненных складов.