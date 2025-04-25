Главная Новости Редкая вазовская ваза "десятка" была найдена на вторичном рынке.
Новости

Редкая вазовская ваза "десятка" была найдена на вторичном рынке.

Продают ВАЗ-21104М с пробегом 20 тыс. км за 700 тыс. руб. Подробности - от «Российской газеты». Дилеры «АвтоВАЗа» сообщают о спаде продаж Lada Granta.
РедакцияР
Редакция
25.04.2025, 17:01·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Новость о том, что на рынке подержанных автомобилей появился хорошо сохранившийся ВАЗ-21104М, разместила информационная газета «Российская газета».

Данная модель была выпущена на конвейер в 2004 году. Основным отличием этого выпуска стало применение 1,6-литрового 16-клапанного двигателя мощностью 89 лошадиных сил. Внешний вид автомобиля также немного изменён: производитель добавил спойлер и молдинги.

Пробег подержанного автомобиля составляет 20 тысяч километров. Владелец запросил за автомобиль 700 000 рублей.

Кроме того, стало известно, что дилеры «АвтоВАЗа» сообщили о падении продаж модели Lada Granta и о наличии переполненных складов.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация