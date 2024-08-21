УАЗ «Буханка» с двигателем «Евро-5» вернулся на рынок.

Специалисты портала «Цена Авто» обнаружили, что автомобиль УАЗ «Буханка» теперь предлагается с двигателем, отвечающим экологическому стандарту «Евро-5». Эти данные были получены в результате анализа информации на сайтах мировых производителей автомобилей, официально представленных в России.

В прошлом году из-за сложностей с поставками комплектующих элементов предприятия российского автопрома перешли на использование двигателей, удовлетворяющих менее строгим экологическим нормам, таких как «Евро-2» или даже «Евро-0». Но сейчас, по мере нахождения альтернативных поставщиков, автомобили с двигателями стандарта «Евро-5» снова появляются на рынке. Точка возврата к более экологически чистым двигателям коснулась и легендарной «Буханки».

Несмотря на то, что стоимость автомобиля с двигателем стандарта «Евро-5» выше на 20 000 рублей по сравнению с моделями с двигателями «Евро-2», итоговая цена на «Буханку» составляет от 1 450 000 до 1 540 000 рублей (включая доставку автомобиля до дилерского центра – 50 тысяч). Это увеличение цены на 1,3 – 1,4% по сравнению с версиями, оснащенными двигателями стандарта «Евро-2».

Мощность двигателя осталась неизменной и составляет 112,2 лошадиных сил. Также были внесены изменения в индексы двигателей: для «Евро-5» – ЗМЗ 409055, а для «Евро-2» – ЗМЗ 40911. Оба двигателя работают с 5-ступенчатой механической коробкой передач от китайского производителя BAIC.

Впереди у российского авторынка появление новых моделей автомобилей. Подробности об этом обещают раскрыть на специализированной выставке, запланированной в рамках форума автобизнеса под названием «CarX – 2024», который организует агентство «АВТОСТАТ» с 8 по 10 октября в Москве. Более подробную информацию вы сможете найти на официальном сайте мероприятия.