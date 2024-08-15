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Электрические кроссоверы Nissan Ariya появились на российском рынке.

Благодаря параллельному импорту на рынке РФ расширился ассортимент новых автомобилей. На этот раз в продаже появился кроссовер Nissan Ariya с полностью электрическим мотором.Просят за такой автомобиль 3,15 млн рублей, передает портал Autonews.ru.
РедакцияР
Редакция
15.08.2024, 06:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Благодаря параллельному импорту на рынке РФ расширился ассортимент новых автомобилей. На этот раз в продаже появился кроссовер Nissan Ariya с полностью электрическим мотором.

Просят за такой автомобиль 3,15 млн рублей, передает портал Autonews.ru. Отдача электродвигателя достигает отметки в 218 л.с., а расположен мотор на передней оси. Сочетается двигатель с АКПП. А вот АКБ можно выбрать – «младший» вариант получил запас хода всего в 360 км пути и больше подходит для городского использования.

А вот более дальноходный вариант способен преодолеть уже 500 км пути. В длину Nissan Ariya достигает 4 595 мм, а его колесная база 1 850 мм.

В салоне автомобиля мы видим цифровую панель приборов и современное головное устройство, которые расположены под общим экраном.

Фото: Carsweek.ru

А тем временем компания Nissan выводит на рынок обновленную модель Kicks. Уже известны цены на новый автомобиль.

Фото: Carsweek.ru

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