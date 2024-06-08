Машина Ферстаппена снова оснащена прежним двигателем

Слова консультанта команды Red Bull Хельмута Марка о проблемах с силовой установкой у гонщика Макса Ферстаппена оказались не совсем точными, сообщает издание Auto Motor und Sport.

По данным немецкого издания, на болиде Макса отказал мотор-генератор MGU-K из самой новой, третьей установки. Замена неисправного узла на трассе была затруднительной, поэтому в команде Red Bull Racing было принято решение вернуть на машину гонщика вторую по счёту силовую установку.

Отправив третью установку на базу, специалисты команды продолжат расследование причин поломки для выявления возможных проблем.