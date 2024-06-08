Главная Новости Red Bull Racing Машина Ферстаппена снова оснащена прежним двигателем
Новости

Машина Ферстаппена снова оснащена прежним двигателем

Слова консультанта команды Red Bull Хельмута Марка о проблемах с силовой установкой у гонщика Макса Ферстаппена оказались не совсем точными, сообщает издание Auto Motor und Sport.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.06.2024, 19:01·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Слова консультанта команды Red Bull Хельмута Марка о проблемах с силовой установкой у гонщика Макса Ферстаппена оказались не совсем точными, сообщает издание Auto Motor und Sport.

По данным немецкого издания, на болиде Макса отказал мотор-генератор MGU-K из самой новой, третьей установки. Замена неисправного узла на трассе была затруднительной, поэтому в команде Red Bull Racing было принято решение вернуть на машину гонщика вторую по счёту силовую установку.

Отправив третью установку на базу, специалисты команды продолжат расследование причин поломки для выявления возможных проблем.

Источник

Макс Ферстаппен (52)Red Bull Racing (113)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация