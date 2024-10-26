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Мотор в машине Макса Ферстаппена был заменен.

На пятничных тренировках Гран При Мехико пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен столкнулся с проблемами двигателя, выразив недовольство по поводу его работы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.10.2024, 20:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

На пятничных тренировках Гран При Мехико пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен столкнулся с проблемами двигателя, выразив недовольство по поводу его работы. В результате он вынужден был досрочно завершить участие во второй сессии свободных заездов из-за неполадок с силовой установкой.

Перед началом субботней тренировки команда решила заменить силовую установку на болиде гонщика. При этом специалисты Red Bull Racing приняли решение не устанавливать новое оборудование, а воспользовались одним из ранее использованных агрегатов, которыми ранее пользовался Ферстаппен.

Согласно правилам соревнований, такая замена деталей допустима, и гонщику не грозит никаких штрафов или санкций за проведенные работы.

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Макс Ферстаппен (137)Red Bull Racing (285)

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